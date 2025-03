Governador admite acordo para participar da segunda indicação ao TCE/PB

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), se eximiu de falar sobre a votação que a Assembleia Legislativa fez ao indicar a advogada Alanna Galdino, filha do presidente da Casa, deputado Adriano Galdino (Republicanos), para ocupar a vaga de conselheira do Tribunal de Contas, mas admitiu que existe uma espécie de acordo para que ele possa fazer a próxima indicação de uma das duas vagas que devem surgir na Corte de Contas ainda este ano.

“Já houve uma discussão nesse sentido de que nós vamos participar das discussões”, disse ele, muito embora afirmando que não é do seu perfil está interferindo nas coisas de outros Poderes e que quando participa as coisas são tratadas de forma negociada com os Poderes seja ele o Legislativo, Judiciário, Corte de Contas, Ministério e órgãos de Controle.

“Eu não tenho dificuldades de forma nenhuma para colocar na mesa as coisas como precisam ser colocadas”, enfatizou, informando ainda que não tem um nome determinado para ocupar a próxima vaga, mas que vai discutir quando o momento adequado chegar. “Não se antecipa de forma nenhuma uma questão como essa”, pontuou.