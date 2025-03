Diretório do Cidadania sacramenta fim da federação com o PSDB

Em decisão unânime, o diretório Nacional do Cidadania referendou no final de semana o rompimento da federação com o PSDB.

“A federação é passado. Vamos em frente, retomando o protagonismo de nossa identidade, que deve apontar para onde o Cidadania pretende caminhar”, afirmou o presidente da legenda, Comte Bittencourt.

*tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

