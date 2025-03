Deputado nega pressão para assinar lista em branco com indicação para o TCE da Paraíba

Após a votação do nome da advogada Alana Galdino para conselheira do Tribunal de Contas da Paraíba, o deputado Jutay Meneses (Republicanos) fez um esclarecimento sobre o processo de escolha e negou que tenha assinado uma lista em branco entregue pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino (Republicanos), pai da futura conselheira, o que lhe daria total autonomia para preencher com o nome que achasse interessante.

Embora não tenha mencionado diretamente o nome do colega deputado que fez a acusação, sabe-se que a declaração partiu do deputado Hervázio Bezerra (PSB), que não compareceu à votação e mencionou o fato em entrevista à mídia. “Quero dizer que o colega cometeu uma injustiça, uma injúria tamanha. Se ele não quisesse assinar, que não assinasse, porque é um direito de qualquer deputado. A lista que me foi apresentada já estava preenchida com muita consciência de quem seria indicada para o TCE”, afirmou Meneses.

O deputado também ressaltou que nada foi assinado em branco, pois, caso contrário, os deputados estariam sendo irresponsáveis e cometendo um crime. “Nós somos legisladores e temos responsabilidade. Então, o deputado não poderia cometer um ato ilícito como ele afirmou”, rebateu.

Já o relator da matéria, Felipe Leitão, mencionou o nome do deputado Hervázio Bezerra e afirmou que não queria polemizar com o colega, desmentindo a acusação e reforçando que nenhuma lista em branco foi assinada. Outros deputados também relataram que essa situação não ocorreu.

“Eu até evitei que deputados usassem da palavra para não criar tumulto na sessão, que foi conduzida de forma democrática. Foi um ato legislativo perfeito do ponto de vista jurídico e, para não tirar o brilho dessa votação, preferi que outros deputados não se pronunciassem sobre o tema, além do deputado Jutay Meneses”, destacou Felipe Leitão.