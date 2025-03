O deputado estadual Hervázio Bezerra (PSB) se manifestou contra a indicação da advogada Allana Galdino para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB). Em entrevista a um programa de rádio de João Pessoa, Hervázio revelou que, embora tenha uma “grande amizade” com o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), deputado Adriano Galdino (PSB), que é pai de Allana, não apoia a escolha.

Hervázio afirmou que foi pego de surpresa ao tomar conhecimento de que circulava uma lista de apoio à candidatura de Allana, sem que fosse consultado. “Não fui consultado por absolutamente ninguém. Adriano não pediu meu voto, nenhum deputado… Fui surpreendido por informações de alguns colegas sobre a lista de apoio a um nome de preferência de Adriano, sem saber quem seria o candidato”, declarou.

O deputado ressaltou que, apesar de respeitar Allana como pessoa séria e honrada, não concorda em assinar uma “lista em branco”, pois acredita que deve responsabilidade a seu mandato e à população paraibana.

Allana Galdino é a única candidata à vaga no TCE-PB, aberta após a aposentadoria compulsória do ex-conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima no fim de 2024. A advogada foi indicada pelo presidente da ALPB, Adriano Galdino.

Durante o processo, o deputado Tião Gomes (PSB), que também estava na disputa, retirou sua candidatura e anunciou que apoiaria a escolha de Adriano.

A indicação de Allana Galdino passará agora pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa, onde serão avaliados requisitos como currículo e experiência pública.

A CCJ também realizará uma sabatina com a candidata. Após o parecer da comissão, o nome de Allana será levado ao plenário da ALPB, onde precisará de 19 votos favoráveis para seguir para o governador.