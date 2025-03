Cícero Lucena: Daniella participa de um projeto em favor da Paraíba”

Ao abordar a decisão da senadora Daniella Ribeiro de deixar o PSD, diante da interferência da direção nacional do partido no quadro de filiados no Estado, o prefeito Cícero Lucena (PP-JP) disse que foi uma posição clara e consequente.

“Posição muito clara de que ela (Daniella) tem lado e participa de um projeto em favor da Paraiba. E não seria por conveniência partidária que ela iria conviver com pessoas que até ontem estavam do lado da oposição e num confronto muito direto com ela e com o grupo que a senadora faz parte”, avaliou Cícero.

*notícia da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

