Azevêdo atesta vaga no PSB para Daniella se filiar ao partido

O governador da Paraíba, João Azevêdo, afirmou que existe vaga no seu partido, o PSB, para a senadora Daniella Ribeiro, que deixou, recentemente, os quadros do PSD, que deverá se fundir ao PSDB, caso ela queira se filiar ao PSB.

Sobre a fusão entre o PSD e o PSDB, o governador comentou que essa é uma decisão partidária e não cabe a ele comentar, pois até mesmo dentro do seu partido só interfere quando é chamado.

Para o governador, o PSD não perdeu a senadora, pois todos sabem que, principalmente na Paraíba, as pessoas votam e apoiam pessoas muito mais do que partidos.

“Os partidos, as siglas têm menos significados do que as próprias pessoas. O prestígio da senadora Daniella Ribeiro continua da mesma forma, independente do partido em que ela esteja”, disse.

Indagado se teria vaga dentro do PSB para a senadora paraibana, o governador respondeu: “Tem vaga, claro!”