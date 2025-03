Governador comenta decisão de Galdino ao indicar filha para a vaga do TCE

O governador João Azevêdo (PSB) comentou com a imprensa sobre a decisão do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino (Republicanos), que indicou a filha, Alanna Galdino, que é médica e advogada, para ocupar a vaga de conselheira no Tribunal de Contas do Estado. O ato tem sido alvo de muitas críticas nas hostes da política paraibana.

Conforme o governador, a indicação é uma decisão da Assembleia Legislativa. “Essa vaga é da Assembleia e cabe aos deputados, evidentemente, decidirem sobre isso e vamos aguardar. Na verdade, a referência é a Assembleia. Isso é responsabilidade da Assembleia”, disse.

Azevêdo disse ainda que, infelizmente, a Paraíba acostumou-se durante algum tempo com a interferência entre Poderes. “Isso é uma coisa que não pratico, não faço e não vou fazer. Se é uma vaga que cabe à Assembleia Legislativa decidir, que Assembleia decida”, disse.

Também desmentiu a existência de uma regra de que ele terá que fazer a indicação das próximas vagas que surgirem dentro do Tribunal de Contas do Estado. “Não existe essa regra, até porque as vagas não são pessoais. Nós vamos continuar discutindo, dialogando como estamos fazendo até hoje”, destacou.

A imprensa insistiu em perguntar se o governo não pretende interferir nas próximas duas vagas que estão na iminência de surgir e o governador respondeu que quando chegarem as vagas ele vai ter a oportunidade de discutir sobre o assunto.