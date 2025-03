Ex-prefeitável do PSB em Campina anuncia mudança na bancada na Câmara

O ex-prefeitável campinense Jhony Bezerra (PSB) anunciou que vai ocorrer mudança na bancada do PSB na Câmara de Municipal de Campina Grande, com um pedido de licença de um dos cinco titulares de mandato.

Em entrevista à ´Correio FM´, o ex-prefeitável do PSB criticou a postura de vereadores de seu partido que têm sido tolerantes com a gestão municipal: “Ser vereador de oposição não é só tirar foto com o governador quando ele vem a Campina Grande. É se posicionar como oposição”.

*tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza,

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/o-perigo-da-degola/