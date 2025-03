Câmara de Campina Grande decreta luto pela morte de ex-vereador

A mesa diretora da Câmara Municipal de Campina Grande decretou nesta segunda-feira (17) luto oficial no Poder Legislativo, por três dias, em virtude do falecimento do ex-vereador Severino Germano, aos 94 anos, neste domingo (16).

O ato é assinado pelo 1º vice-presidente, vereador Pastor Luciano Breno e vale para os dias 17, 18 e 19.

Durante esse período, as sessões ordinárias estarão suspensas e somente sessões solenes já marcadas serão realizadas. As atividades administrativas permanecerão sem alteração no funcionamento.

Severino Germano foi vereador em Campina Grande na década de 90 e era pai do atual presidente da Casa de Félix Araújo, vereador Saulo Germano e do ex-vereador Joia Germano.

A Câmara emitiu um voto de pesar pelo falecimento de Severino, destacando que ele deixa um legado de trabalho, honradez, amor à família e dedicação ao povo da cidade, uma história que seguirá viva na memória do seu nome, nas marcas de sua passagem por esta Casa e na atuação dos seus filhos seguindo os passos do pai no exercício da vida pública em favor de Campina Grande.