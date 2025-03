Próximas vagas no TCE da Paraíba deverão ser indicadas por João Azevedo e Hugo Motta

Se acordo tiver vida longa na Paraíba, nos próximos meses o ´supersecretário´ de Infraestrutura do Estado, Deusdete Queiroga, vai virar conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.

Se a ´liga´ desses acordos foi resistente pra valer, outra vaga de conselheiro do TCE – mais lá na frente – poderá ´pegar a BR 230´ rumo à cidade de Patos e se deparar com o prefeito Nabor Wanderley (Republicanos).

Como gosta de dizer o engenheiro, filósofo e governador João Azevedo, “não existe matemática em política, o que existe é conversa, diálogo, sentar na mesa”.

*tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

