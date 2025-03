Presidente da Câmara de João Pessoa comenta mudança no PSD da Paraíba

Presidente da Câmara Municipal de João Pessoa (licenciado) e prefeito em exercício da Capital, o vereador Dinho Dowsley (PSD) disse que a chegada do grupo Cunha Lima ao comando do seu partido no Estado “me pegou de calça curta”.

“Na verdade, todos do partido”, emendou.

Conforme o edil, “foi uma decisão repentina. Estou avaliando. Eu sei que a política é como um barco a vela, muda conforme a direção do vento. Mas o vento soprou muito rápido”.

“Eu pertenço ao grupo de Cicero Lucena e de João Azevedo, como também da senadora Daniella Ribeiro. A decisão deles eu vou avaliar, para saber qual será o meu destino”, situou o vereador.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

