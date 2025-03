Morre o pai do presidente da Câmara Municipal de Campina Grande

Morreu neste domingo, aos 94 anos, o ex-vereador campinense Severino Germano, pai do atual presidente da Câmara de Vereadores, Saulo Germano.

Ele fez sua carreira profissional como comerciante, principalmente na área de matérias para construção.

Os vereadores divulgaram uma Nota oficial, cujo conteúdo é o seguinte:

“Os vereadores que integram a Câmara Municipal de Campina Grande, ao lado de todos os servidores, lamentam profundamente o falecimento do ex-vereador Severino Germano, ocorrido neste domingo, 16.

Severino é pai do presidente da Casa, Saulo Germano, e do ex-vereador Joselito (Jóia) Germano, em nome dos quais o parlamento municipal expressa votos de condolências a toda a família e amigos diante da perda tão irreparável.

Certamente, Severino Germano deixa um legado de trabalho, honradez, amor à família e dedicação ao povo da cidade, uma história que seguirá viva na memória do seu nome, nas marcas de sua passagem por esta Casa e na atuação dos seus filhos seguindo os passos do pai no exercício da vida pública em favor de Campina Grande.

O velório terá início na tarde deste domingo, nas dependências da Câmara de Campina Grande e o sepultamento acontecerá nesta segunda (17), no Cemitério Campo Santo Parque da Paz.

*com informações ascom