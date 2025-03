Dois deputados não subscrevem candidatura à vaga no TCE da Paraíba

Allana Galdino, médica e advogada, filha do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino (Republicanos), foi a única inscrita para disputa a vaga de conselheira do Tribunal de Contas do Estado.

Os deputados Hervázio Bezerra (PSB) e Wallber Virgolino (PL) não subscreveram o requerimento de registro, que precisa do endosso de doze parlamentares.

A opção inicial de Adriano era o seu irmão e deputado federal Murilo Galdino (REP), que preferiu concorrer à reeleição no próximo ano.

O sequenciamento da tramitação será com a emissão de um parecer da Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo deputado João Gonçalves (PSB).

A votação em plenário também deverá ser nos próximos dias.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.