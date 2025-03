Menos de 1% dos magistrados da Paraíba ganha abaixo do salário de um ministro do Supremo

Com base em dados do Conselho Nacional de Justiça, reportagem do UOL/Folha de São Paulo mostrou que os magistrados da Justiça Comum da Paraíba tiveram no ano passado a quinta melhor remuneração entre todos os Tribunais de Justiça do Brasil (26 Estados e o Distrito Federal).

Conforme a reportagem, a grande maioria dos magistrados paraibanos tiveram, em 2024, uma remuneração mensal (média) superior a R$ 50 mil, mesmo considerando os integrantes em ´início de carreira´, por conta dos chamados acréscimo (penduricalhos).

A ´Folha´ salienta que 99,1% dos juízes e desembargadores da Paraíba ganharam acima da remuneração limite do funcionalismo público, que é a de um ministro do Supremo Tribunal Federal.

Recorde-se que, adicionalmente, foi aprovado no último mês um retroativo de R$ 234 milhões para a magistratura paraibana.

No caso do Ministério Público da Paraíba, ainda segundo a matéria, 89% dos procuradores e promotores de justiça perceberam, em 2024, uma remuneração mensal (média) acima do salário de um ministro do STF.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

