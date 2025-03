*Vídeo: ParaibaOnline

A deputada estadual Dra. Paula (PP) defendeu, naúltima terça-feira, que a Assembleia Legislativa da Paraíba escolha uma mulher para ocupar a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB). Segundo a parlamentar, a história do tribunal nunca contou com uma representante feminina e chegou o momento de corrigir essa realidade.

“Nunca houve na história da Paraíba uma mulher no Tribunal de Contas. Então, eu acho que chegou a hora, o momento, e eu torço para que uma mulher chegue lá. A luta é para que nós possamos, sim, votar no nome feminino, o nome de uma mulher, para nos representar, representar a Paraíba. E temos mulheres muito eficientes aqui na Paraíba, que podem realmente ir para o Tribunal de Contas”, afirmou Dra. Paula.

A deputada adiantou que há um movimento para viabilizar um nome feminino até esta sexta-feira. Quando questionada sobre a possibilidade da indicação recair sobre a advogada e procuradora do Estado Cláudia Leitão, ela reconheceu sua competência.

“Cláudia Leitão é uma das grandes mulheres competentes, uma mulher que é séria, que tem capacidade suficiente para chegar ao Tribunal de Contas”, destacou.

A definição do nome que será levado à votação na Assembleia Legislativa deve ocorrer à medida que as articulações políticas avançam.