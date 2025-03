Contadora desiste de disputar vaga no TCE da Paraíba

A contadora Clair Leitão publicizou nas redes sociais o seu desapontamento com o fato de não ter tido condições de concorrer à vaga aberta para o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Ela não obteve a subscrição de doze deputados, que é um das condições para a efetivação da candidatura. O prazo para registro termina no final da noite desta sexta-feira.

“Ficou claro para mim que esse é um sistema fechado, onde poucos se comprometem”, lamentou.

Veja a sua publicação:

“Meus amigos e amigas, venho aqui compartilhar com vocês o desfecho da minha candidatura ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Infelizmente, não consegui reunir as assinaturas necessárias para seguir na disputa.

O prazo extremamente curto de apenas cinco dias úteis e o número elevado de assinaturas exigidas tornaram esse desafio praticamente intransponível.

Além disso, ficou claro para mim que esse é um sistema fechado, onde poucos se comprometem, e que ainda temos um longo caminho a percorrer para garantir mais transparência e participação social nesses processos.

No entanto, a luta valeu a pena. A disputa não aconteceu, mas a minha mensagem foi levada adiante. Agradeço imensamente a todos que tiveram a coragem de assinar minha lista.

A sociedade não esquecerá esses gestos de compromisso e apoio. Meu agradecimento também à sociedade civil e à imprensa livre, que acompanharam esse processo e contribuíram para que essa luta fosse amplamente divulgada e compreendida.

Entendo que essa vaga era da Assembleia, mas a Constituição garante que qualquer cidadão que preencha os requisitos possa concorrer.

E eu preencho todos eles. Sempre defendi e continuarei defendendo os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência – a sigla LIMPE, que tanto menciono em minhas palestras.

O que fica dessa experiência é uma grande lição. Fiz história pela coragem e pela ousadia de tentar abrir um caminho que muitos sequer ousam trilhar.

A minha luta não termina. Vou continuar defendendo os espaços que nos pertencem.

Muito obrigada a todos pelo apoio e seguimos firmes! Eu acredito nos paraibanos, eu não desisti e ainda estou aqui”.