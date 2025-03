*Vídeo: ParaibaOnline

O deputado estadual George Morais, líder da oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), se manifestou sobre a escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB). Em declaração, o parlamentar destacou que a decisão não deve ser pautada por alinhamentos políticos, mas sim por critérios técnicos e pela idoneidade dos candidatos.

“Eu não encaro essa eleição, essa escolha para o Tribunal de Contas como sendo uma disputa de situação contra oposição. Independentemente de quem se inscrever, se for do partido A ou do partido B, eu acho que esse deve ser o último critério a ser utilizado. Eu prefiro me pautar, me balizar, por uma formação técnica, pela representação, pela idoneidade”, afirmou Morais.

O líder da oposição também comentou sobre o processo de escolha e o edital publicado recentemente para a vaga. “Eu estou aguardando as inscrições, conforme o edital que foi lançado ontem. Ainda está muito prematuro, estou aguardando as inscrições dos interessados”, explicou.

Sobre a possibilidade de haver um nome de consenso indicado pela base governista, Morais acredita que a disputa pode ter mais de um candidato. “O requisito exigido pelo edital é de pelo menos 12 assinaturas parlamentares, e eu acredito que mais de um candidato será inscrito”, pontuou.

A vaga no TCE-PB será preenchida por indicação da ALPB e tem atraído a atenção de diferentes grupos políticos, que articulam nomes para a disputa.