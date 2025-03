Hugo Motta sai em defesa do ministro da Fazenda

O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara Federal. saiu publicamente em defesa do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, que tem sido algo de muitas críticas, inclusive dentro do governo: “A alta dos alimentos é consequência de uma política que tem tido uma reação do que tem sido feito na política econômica.

“A agenda do ministro Haddad foi integralmente apoiada por nós. Sempre dissemos que o ministro precisaria muito mais de apoio interno do que externo”, acrescentou Motta.

*notícia da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

