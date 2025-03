Ex-candidata a vice-prefeita de João Pessoa no ano passado, Amanda Rodrigues (foto), esposa do ex-governador Ricardo Coutinho, tem ocupado postos de relevo em Brasília, na gestão petista, a começar pela diretoria de programa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.

Mais recentemente, ela atuava na liderança do PT na Câmara Federal.

Agora, Amanda vai assumir a nova secretaria-adjunta da Secretaria de Acompanhamento Governamental da articulação política do Ministério das Relações Institucionais, que passou a ser comandado pela deputada Gleisi Hoffmann (PR).

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui.