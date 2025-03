Aparte: colunista detalha a troca de comando do PSD na Paraíba

Praticamente 24 horas após APARTE noticiar, aqui na Paraíba, as tratativas entre a cúpula do PSD e o ex-senador Cássio Cunha Lima, no sentido que o ´núcleo tucano´ no Estado migrasse para o PSD, o encadeamento de ações e reações se estabeleceu de forma fulminante. Em escala de horas.

No intervalo acima mencionado, o ´dono´ do PSD, ex-ministro Gilberto Kassab, conversou com a senadora Daniella Ribeiro, que exercia a presidência estadual do partido, para participá-la acerca dos novos e ilustres filiados, com a particularidade de serem seus atuais adversários na politica estadual.

No ambiente político, o teor das entrelinhas saltou à vista: Kassab queria remover a sua interlocutora do comando do partido.

No ritmo frenético dos reposicionamentos, no começo da tarde a direção nacional do PSD divulgou Nota lamentando a desfiliação da senadora, “que realiza um excelente mandato em defesa dos interesses paraibanos e brasileiros”.

A dúvida remanescente diz respeito à ex-vereadora Eva Gouveia, presidente do PSD em Campina Grande.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

