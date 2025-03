Senador celebra ida de Pedro Cunha Lima ao PSD como reforço da oposição na Paraíba

O senador Efraim Filho, presidente do União Brasil na Paraíba, comemorou a indicação do colega Pedro Cunha Lima para a presidência do PSD no estado, destacando que sua chegada ao partido representa um reforço significativo para a oposição, que ganha ainda mais força dentro de uma legenda de grande relevância.

Efraim revelou que, antes do Carnaval, conversou com o ex-senador Cássio Cunha Lima, pai de Pedro, sobre a estratégia política e incentivou a saída deles do PSDB. Ele ressaltou que essa movimentação fortalece ainda mais a sintonia da oposição.

O senador reafirmou seu compromisso com o processo de definição da candidatura ao governo nas eleições de 2026, que envolve ele, Pedro e Romero Rodrigues. Segundo Efraim, o nome que estiver melhor posicionado com base em vários critérios terá o apoio dos demais, e a decisão final deverá ocorrer em outubro.

“Seguimos juntos e dispostos a vencer as eleições em 2026, enquanto que, no grupo governista, há muitas confusões, críticas e desentendimentos. Vamos ter uma alternância de poder. Afinal, o PSB está há 16 anos à frente do governo, e chegou a hora de novas ideias, novos rumos e novas ações”, declarou.

O senador lembrou que, em 2022, a oposição conquistou 48% dos votos contra um governador que já estava no cargo, concorrendo à reeleição e pedindo votos para si. Agora, independentemente de quem seja o candidato escolhido pelo governador João Azevêdo (PSB), Efraim acredita que o cenário será de sucessão.

“Por isso, a oposição, desde as eleições municipais, tem feito um trabalho planejado e estratégico, chegando mais forte e mais preparada para vencer. O melhor nome será o nosso candidato e, se for Pedro, terá o meu total apoio”, enfatizou.