PSD nacional convida Pedro Cunha Lima para presidir o partido na Paraíba

Em nota enviada à imprensa nesta quarta-feira (12), a executiva nacional do PSD, presidido por Gilberto Kassab, informa que vai convidar o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima para presidir a legenda na Paraíba em substituição à senadora Daniella Ribeiro, que deixou a legenda por discordar da fusão que deverá ser efetivada entre o PSD e o PSDB.

Na nota, o PSD também lamentou a saída da senadora Daniella Ribeiro da legenda e disse que ela fará falta com os seus posicionamentos firmes e relevantes em defesa dos interesses dos paraibanos e dos brasileiros..

Confira nota do PSD:

O PSD lamenta a desfiliação da senadora Daniella Ribeiro, que realiza um excelente mandato em defesa dos interesses paraibanos e brasileiros. Foi responsável por importantes contribuições para o desenvolvimento do PSD no Estado da Paraíba e o partido certamente sentirá falta de sua presença e seus posicionamentos firmes na bancada no Senado.

Diante do anúncio da desfiliação, a direção nacional do PSD convidará Pedro Cunha Lima para assumir a direção do partido na Paraíba.