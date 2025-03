Primeira-secretária do Senado Federal, a senadora Daniella Ribeiro anunciou nesta quarta-feira, 12, sua desfiliação do PSD, legenda da qual é presidente do diretório estadual na Paraíba. A senadora havia se posicionado contra a possibilidade de fusão do PSD com o PSDB deflagrada recentemente e declarou que não via condições em avançar nas discussões sobre alianças com lideranças tucanas da Paraíba em razão do cenário político do Estado, onde as duas legendas estão em lados opostos.

Nesta terça-feira à noite, Daniella conversou com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e confirmou sua desfiliação do partido.

“Sempre deixei claro ser contra a possibilidade dessa união uma vez que na Paraíba estamos de lados opostos na política e nas disputas eleitorais. Não quero atrapalhar a estratégia nacional do PSD, mas não temos como avalizar aproximação do PSDB da Paraíba com o PSD. Neste sentido, estamos deixando o partido mantendo nossa coerência na política para permanecer no agrupamento que fazemos parte e que tem transformado a Paraíba para melhor”, declarou a senadora.

Apesar da desfiliação do PSD, ela se manterá como primeira-secretária do Senado Federal uma vez que sua indicação foi feita pelo próprio presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre (UB). Sobre seu destino partidário, ela comunicou que irá discutir qual será o melhor caminho e, brevemente, anunciará a decisão.