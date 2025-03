Vereador se licencia para assumir a Sedurb, em João Pessoa

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) aprovou, na sessão ordinária desta terça-feira (12), licença parlamentar para o vereador Marmuthe Cavalcanti (Republicanos), em virtude de sua nomeação como gestor da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), na Administração Municipal. A licença abre vaga para o suplente Wamberto Ulisses.

Parlamentares aproveitaram a ocasião para desejar sorte na nova jornada do vereador. “Gostaria de desejar sorte a Marmuthe e que ele possa desempenhar seu trabalho com muita sensatez. Vamos dialogar, na certeza de que queremos o melhor para nossa cidade”, declarou Marcos Henriques (PT).

“Siga com força e fé nessa nova missão”, desejou Carlão (PL). “Tenho a certeza de que o amigo vai fazer um brilhante trabalho à frente da Sedurb. Que Deus abençoe esse novo caminhar”, desejou Jailma Carvalho (PSB).

“Pode contar com nosso mandato, estarei para fiscalizar e para construir o melhor para João Pessoa”, ressaltou Fábio Lopes (PL). “Tenho certeza de que Vossa Excelência vai gerir com responsabilidade e eficiência, em nome do povo de João Pessoa”, enfatizou o líder da bancada da situação, Odon Bezerra (PSB).

“Gostaria de desejar muita sorte e êxito. Vossa Excelência está numa das missões mais difíceis de sua vida, mais difícil do que a própria eleição, e vai enfrentar dificuldades e desafios em uma secretaria extremamente complicada”, afirmou o vereador Milanez Neto (MDB), solicitando que ele analise as condições de trabalho dos agentes de controle urbano.

“Pode contar com a ajuda de nosso mandato para contribuir com um desenvolvimento urbano mais justo”, finalizou o vereador.

Marmuthe Cavalcanti agradeceu a todos que, de alguma forma, contribuíram com sua nomeação, e afirmou que a pasta está de portas abertas para os parlamentares.

“Gostaria de agradecer cada deferência dos colegas, amigos que construímos nesta caminhada. Não é um adeus, é um até logo. Sentirei saudades das pautas que a gente sempre defendeu com veemência, como garantia de direitos das minorias, que precisam de atenção especial do poder público”, declarou Marmuthe, agradecendo ainda a confiança do prefeito Cícero Lucena (PP) pela nomeação; ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos) pela indicação do seu nome; aos colegas de partido e vereadores da Casa. “Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Contem comigo, com esse agora secretário, para trabalhar de mãos dadas para construir uma João Pessoa cada vez melhor”, afirmou, salientando que vai humanizar o trabalho na secretaria.