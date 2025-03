O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) da Paraíba, Jackson Macedo, anunciou seu apoio à deputada estadual Cida Ramos na disputa pela presidência estadual da legenda. A declaração foi feita durante entrevista à rádio Caturité FM, em que Macedo defendeu a necessidade de o partido ser liderado, pela primeira vez, por uma mulher.

“São grandes companheiros que estão disputando, que vão colocar o nome para disputar a presidência do PT. Até agora, temos cinco candidatos. Mas eu acho que, pela primeira vez, o PT da Paraíba tem que ser liderado por uma mulher. A deputada Cida Ramos é uma companheira que tem musculatura política, já foi a deputada mais votada da Paraíba em eleições passadas. Tem uma história no movimento social, na luta de esquerda, no campo progressista. É uma filiada identificada com a base do PT. O PT da Paraíba nunca foi presidido por uma mulher. E chegou a hora de isso acontecer”, afirmou Macedo.

Além de Cida Ramos, outros quatro nomes estão na disputa pela presidência do PT no Estado: Luizinho Nunes, secretário estadual de organização do partido e chefe de gabinete da deputada federal Cida Ramos; Marcos Túlio, presidente do PT de João Pessoa e advogado; Carlinhos Costa, liderança do Sertão e servidor do Banco do Brasil; e Arimatéa França, presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) na Paraíba.

Alianças para 2026

Na entrevista, Jackson Macedo também comentou sobre o cenário político e as articulações do grupo liderado pelo governador João Azevêdo. Ele destacou que o PT deve participar ativamente das discussões para as eleições de 2026 e reafirmou a importância da unidade entre os partidos do campo progressista.

“O que nós estamos dizendo é que o debate ainda não começou. Agora, dizer que nós não vamos estar na mesa, que não vamos ser consultados e apenas avisados da composição de 2026, isso não faz sentido. Se isso acontecer, temos tranquilidade e autonomia para construir um projeto autônomo para 2026, identificado com o presidente Lula”, pontuou Macedo.

O dirigente petista reforçou que a prioridade é manter a aliança entre partidos como PT, PSB, PCdoB, PV e outras siglas do campo progressista, visando um projeto liderado por João Azevêdo e Cícero Lucena, com alinhamento direto com o governo federal.