Prefeito interino de João Pessoa transmite cargo ao presidente da Câmara Municipal

O prefeito em exercício Leo Bezerra transmitiu o cargo ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Dinho Dowsley, que assume a Prefeitura de João Pessoa interinamente pelos próximos dias, até o término da viagem internacional do prefeito Cícero Lucena.

A solenidade aconteceu na tarde desta terça-feira (11), no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, onde o gestor destacou a trajetória e o compromisso do vereador pessoense.

“Dinho, a partir de hoje, comanda os destinos de João Pessoa até a chegada do prefeito Cícero, no próximo dia 17 ou 18 desse mês. Então, fico muito feliz em saber que a Prefeitura estará em boas mãos. Um gestor responsável, um parceiro, que conhece o dia a dia da nossa cidade, por isso tenho certeza que vai tocar com muita maestria, com essa habilidade que ele já tem na Câmara Municipal, nos ajudando a construir a cidade que a gente tanto ama”, afirmou Leo Bezerra.

Dinho Dowsley lembrou que já teve a oportunidade de assumir a Prefeitura em outras oportunidades, agradeceu a confiança de Leo Bezerra e disse que vai aproveitar a oportunidade para acompanhar in loco o andamento de obras, como estão sendo aplicadas as emendas impositivas e autorização de recursos financeiros para a construção de equipamentos.

“Essa parceria é muito boa para o próprio município de João Pessoa. A Câmara em harmonia com o Poder Executivo. É uma outra experiência, onde a gente vai acompanhar a construção de equipamentos e serviços públicos, que para mim é motivo de muito orgulho”, afirmou o prefeito interino.

A solenidade contou com a presença de vereadores, além de secretários da gestão municipal. O ato marcou, também, o encerramento de uma agenda onde Leo Bezerra e os parlamentares acompanharam o andamento das obras de construção do Complexo Beira Rio, que vai beneficiar 747 famílias de oito comunidades vulneráveis da Capital.