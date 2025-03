Interessados em disputar vaga no TCE têm até esta sexta-feira para fazer a inscrição

Os interessados em disputar a vaga de conselheiro no Tribunal de Contas da Paraíba, cuja indicação cabe ao Poder Legislativo, têm até a próxima sexta-feira (14) para efetuar a inscrição. Para isso, é necessário obter 12 assinaturas para formalizar a candidatura e, posteriormente, conquistar o apoio de pelo menos 25 deputados na votação em Plenário para ser o indicado.

Com a desistência do deputado Tião Gomes (PSB), ainda permanecem na disputa o deputado da bancada de oposição, Taciano Diniz (União Brasil), que até o momento conseguiu 9 votos e segue buscando apoio dos colegas para garantir a indicação, e o deputado Michel Henrique (Republicanos), que pretende contar com o auxílio do governador João Azevêdo (PSB).

O deputado republicano Jutay Meneses também está na disputa e afirmou que segue trabalhando para arrecadar as 12 assinaturas necessárias para validar sua inscrição.

Alguns parlamentares aguardam a decisão do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino (Republicanos), para definir seu posicionamento, a exemplo do próprio deputado Tião Gomes, que decidiu retirar sua candidatura por não atender a um dos requisitos do TCE, e do deputado Felipe Leitão (Republicanos).

Para Leitão, a escolha deve ser feita com diálogo e respeito, sem atropelos, independentemente de os deputados pertencerem à bancada da situação ou da oposição. “O presidente tem todas as prerrogativas e conta com a nossa confiança para indicar um nome para o Tribunal de Contas, e nós estaremos prontos para acompanhá-lo em sua escolha”, declarou.