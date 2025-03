Júnior Araújo não vê motivos para repercussão sobre encontro político com adversário do governo

O deputado Júnior Araújo (PSB) se defendeu por ter participado durante o feriado de carnaval, da comitiva de visitas do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), adversário do governador João Azevedo (PSB), realizadas ao interior do estado.

O fato é que o deputado faz parte da base de situação na Assembleia Legislativa da Paraíba e o governador tem o projeto de disputar o Senado da República em 2026. Já o senador Veneziano vai disputar à reeleição.

Mas Júnior Araújo disse em entrevista à imprensa, que não vê motivos para tamanha repercussão política, até porque se for levando em consideração, os prefeitos dos 15 municípios que compõem a região do Alto Piranha, são filiados ao PSB também receberam o senador Veneziano para agradecer as emendas recebidas e não se teve essa repercussão..

Conforme o deputado, por conta da indefinição do processo das eleições de 2026 e do próprio governador João Azevêdo que não decidiu nada, até porque ainda está muito distante o pleito, o encontro abriu margem para as especulações políticas porque o único que se coloca como candidato à reeleição é o senador Veneziano Vital do Rêgo.

“A senadora Daniella Ribeiro disse que depende muito ainda da posição do governador se vai ficar ou vai sair. Então, eu não vejo motivos para repercussão, sinceramente, acho que isso é muito mais fomentado pelos nossos adversários”, declarou.