Judiciário da Paraíba vai pagar R$ 234 milhões de retroativos a magistrados

Em sessão plenária realizada do último dia 26 – justamente na ´quarta-feira de fogo´, como proclamam os pessoenses por conta do bloco ´Muriçocas do Miramar´ -, os desembargadores da Paraíba aprovaram – em 24 segundos e em sessão virtual – o direito de 281 magistrados receberem nada menos do que R$ 234 milhões de forma retroativa.

Os 281 juízes e desembargadores receberão individualmente, como ressarcimento, até R$ 957 mil.

O fato concreto e incontroverso é que, cada vez mais, não cabe no orçamento do Brasil Real o encadeamento de privilégios que se acumulam no âmbito do serviço público, notadamente no Judiciário, Legislativo e Ministério Público.

O assunto é o tema principal da edição deste sábado da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

