A vereadora Eliza Virgínia (Progressiatas) se disse surpresa com o ato do Ministério Público Federal, que a denunciou por incitação ao ódio e discriminação contra a população LGBTQIA+ com base em seis postagens feitas em suas redes sociais – e que pode pegar até 30 anos de cadeia.

Por fazer parte do movimento da direita conservadora, a vereadora disse que está sendo patrulhada no exercício do seu mandato e se defende dizendo que esse não é o primeiro processo que vai responder, os quais fazem uma interpretação errônea quando faz seus vídeos mostrando-se contra a determinados assuntos, a exemplo da doutrinação ideológica nas escolas e de mulheres competindo no esporte com mulheres trans.

“Eu não quero tirar o direito de ninguém. Eu me surpreendo que os Ministérios Público Federal e Estadual se ocupem em atacar tanto uma vereadora mulher. Nós sabemos que é difícil para a mulher ser política no nosso Brasil e aqui em João Pessoa tem uma particularidade: no mandato passado, apenas uma mulher foi eleita em João Pessoa e essa mulher fui eu e sou perseguida aos trancos e barrancos”, disse.

Ela lembrou ainda que neste segundo mandato, apenas duas mulheres foram eleitas: Jailma Carvalho (PSB) e ela, que se diz ainda perseguida. “Interessante que a denúncia vem no dia que antecede o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu sofro uma perseguição sistemática de partidos políticos, de pessoas e associações porque eu defendo as pessoas que são conservadoras”, completou.

Eliza Virgínia informou que ainda não foi notificada e assim que o for vai tomar as devidas providências jurídicas.

“É sempre ruim um processo, mas isso já acontece comigo há anos porque tudo que eu falo é patrulhado pelo PSOL, pelo PT, pelos movimentos LGBTs. Tudo que eu digo é tolhido porque eles não gostam de democracia. Estão sempre na justiça tentando arrancar o meu mandato e calar a minha boca”, destacou.