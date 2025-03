Vereador de João Pessoa tem nomeação publicada no DOM e vai assumir Sedurb

O Diário Oficial Municipal desta sexta-feira (7) traz a nomeação do vereador Marmuthe Cavalcanti para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

O ato foi confirmado pelo prefeito interino Leo Bezerra, nesta tarde, durante visita de cortesia da Mesa Diretora da Câmara Municipal à Prefeitura.

Estiveram presentes, além do prefeito interino e do novo secretário, o presidente da Câmara, Dinho Dowsley; os vereadores Marcos Henriques e Durval Ferreira, 1º e 2º secretários, respectivamente; o superintendente executivo de Mobilidade Urbana (Semob), Marcílio do HBE; e o secretário de Comunicação da Prefeitura, Janildo Silva.

“Ao assumir essa nova missão, vamos contribuir para que a cidade possa, cada vez mais, se desenvolver, urbanisticamente falando. Farei isso com o maior senso de responsabilidade e com muito zelo, não tenham dúvidas disso”, declarou Cavalcanti.

O anúncio de que Marmuthe Cavalcanti assumiria a Sedurb já havia sido feito pelo prefeito Cícero Lucena desde o dia 20 de fevereiro. A nomeação faz parte da reforma administrativa feita para o novo mandato do gestor.

Com a licença de Marmuthe para assumir o cargo, será observada a ordem dos suplentes do Republicanos eleitos para a Câmara de Vereadores.

O primeiro da relação é Mikika Leião, que ocupa hoje a vaga aberta anteriormente com a licença de Marcílio do HBE. A segunda suplente do partido é a Capitã Rebeca Barros, atual secretária-executiva de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb). Caso ela decida se manter no cargo, será convocado o terceiro suplente, Wamberto Ulisses.