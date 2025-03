Secretária repreende comportamento de deputado ao se aproximar de político adversário de Azevêdo

A secretária estadual do Desenvolvimento Humano, Pollyanna Dutra, discordou do comportamento do colega deputado Júnior Araújo (PSB), integrante da bancada governista na Assembleia Legislativa, que, no último final de semana, esteve visitando o interior do estado com o senador Veneziano Vital do Rêgo, presidente do MDB, candidato à reeleição e adversário do governador João Azevêdo (PSB).

Embora destacando que a política é dinâmica e que o governador não pode impedir que alguém caminhe com quem desejar, Pollyanna Dutra reforçou que o grupo político de Azevêdo está comprometido com um projeto legítimo: a candidatura ao Senado em 2026, construída pelo próprio governador e que será defendida por sua base.

“Então, não é possível você defender um projeto e, ao mesmo tempo, estar discutindo outro que é antagônico a esse. Eu entendo que o governador João vai, sim, dialogar com todos nesse momento, e o próprio governo está se ajustando e fortalecendo alianças. Esse governo é muito grande e seu corpo técnico tem lançado muitas ações na Paraíba. Acredito que a Paraíba dará sua resposta a um projeto que tem dado certo no estado”, declarou.