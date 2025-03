Léo Bezerra defende diálogo sobre reivindicação do Republicanos por vagas na majoritária

O prefeito interino de João Pessoa, Léo Bezerra, afirmou que a reivindicação do partido Republicanos por duas vagas na chapa majoritária das eleições de 2026 na Paraíba pode ser debatida e ajustada por meio do diálogo. A declaração foi feita nesta quinta-feira (6), durante entrevista a um programa de rádio da capital paraibana.

A posição do Republicanos foi reforçada recentemente pelo presidente nacional da legenda, Marcos Pereira, que destacou a intenção de disputar duas das quatro vagas disponíveis. A declaração gerou preocupação entre outros partidos, que temem perder espaço na composição da chapa.

Léo Bezerra minimizou a polêmica e disse que entende o posicionamento do Republicanos como uma reivindicação legítima, levando em conta a força e a representatividade do partido no cenário político atual. No entanto, ele também ressaltou a necessidade de abrir espaço para outras siglas na disputa.

“Eu não entendi que eles querem duas vagas. Eu entendi que eles estão reivindicando, pelo tamanho do partido e pela sua referência que hoje tem. Nada mais que natural”, afirmou o prefeito interino.

Apesar da posição do Republicanos, Léo Bezerra acredita que, com diálogo, é possível construir um consenso que contemple todas as legendas envolvidas no processo eleitoral. “Eu entendo que o Republicanos pode ser convencido, de a gente sentar em uma mesa redonda e conversar”, acrescentou.