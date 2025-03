Sérgio Queiroz confirma tratativas com o PL para disputar o Senado em 2026

O Procurador da Fazenda, Sérgio Queiroz, atualmente embaixador do NOVO, deve disputar o cargo de senador da República nas eleições de 2026, mas não pelo seu partido e sim pelo Partido Liberal, com o qual as tratativas já estão em andamento.

O presidente do PL na Paraíba, Marcelo Queiroga, já tem divulgado, inclusive, que Queiroz é o candidato da direita conservadora.

Contudo, em entrevista concedida à imprensa nesta quinta-feira (06), Queiroz pediu cautela e disse que ainda é muito cedo para a decisão, em razão da sua posição como membro da AGU e que sua manifestação político-partidária precisa ficar circunscrita ao período de licença.

“O PL tem sido muito gentil com o ministro Queiroga, os deputados Cabo Gilberto Silva e Wallber Virgolino. Quer queira ou não, foi formado um arco de aliança nas eleições municipais. O que é certo é que não dá para caminhar de maneira separada quando se tem um plano político mais robusto para a Paraíba. Então, isso exigiria, de fato, uma reflexão mais profunda cujo momento não é esse”, destacou

Queiroz se disse ainda extremamente feliz com a lembrança, com as portas que se abrem para essa possibilidade de disputar uma cadeira no Senado.

“Eu tenho dito que não descarto, mas a hora não é essa, é mais para frente, caso o grupo entenda que eu deva mesmo ser candidato e se isso deve acontecer para o bem desse nosso grupo político”, informou.