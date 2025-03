Senadora propõe opção às mulheres em viagens de ônibus

A senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB) apresentou um projeto que permite às passageiras desacompanhadas optar por assentos ao lado de outras mulheres em viagens interestaduais e internacionais.

Pela proposta, as empresas de transporte coletivo deverão oferecer essa opção no momento da compra da passagem ou viabilizar a troca sem custos no embarque.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

