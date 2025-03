Presidente do PL destaca que Sérgio Queiroz é um aliado forte do partido na Paraíba

O presidente do Partido Liberal na Paraíba, Marcelo Queiroga, destacou em entrevista concedida à imprensa nesta quinta-feira (06) que o Pastor Sérgio Queiroz é um aliado forte do partido, independentemente de se filiar ou não ao PL. Contudo, afirmou ainda que ele é o candidato da direita conservadora ao Senado nas eleições de 2026.

“Claro que ele vindo para o PL reforça os quadros partidários e será uma alegria muito grande para nós. Sérgio tem o tempo dele e vamos deixar ele tomar a melhor decisão. O fato é que seguiremos juntos para fortalecer o bloco conservador no estado da Paraíba, e nós do PL estamos trabalhando cada dia mais para engrandecer o partido no estado”, ressaltou.

Conforme Queiroga, as tratativas estão em andamento para a filiação de Queiroz e o PL está de portas abertas para ele, ainda que o NOVO seja um partido aliado. No entanto, o grupo não tem pressa para que ele tome a decisão.

“Para mim, não fica bem ficar assediando os filiados dos outros partidos. Naturalmente, um quadro como Sérgio é um que honra todo partido político do Brasil. A gente tem conversado muito, mas sabemos que é preciso buscar o melhor momento para a filiação e para que tomemos uma decisão política”, advertiu.

Queiroga lembrou ainda que o PL e o NOVO firmaram uma aliança no ano passado, quando os dois partidos disputaram a prefeitura de João Pessoa e levaram o pleito para o segundo turno. “É uma aliança sólida. Nós temos conteúdos programáticos semelhantes, e essa aliança também se replica na Câmara Federal, onde os deputados do NOVO votam com o PL nas pautas nacionais. Enfim, vamos seguir juntos”, declarou.