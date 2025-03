Câmara de João Pessoa empossa suplentes em solenidade

Na manhã desta quinta-feira (6), os suplentes de vereadores Raoni Mendes (DC) e Mô Lima (PP) tomaram posse na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP). Os parlamentares vão ocupar as vagas abertas pelas licenças de Thiago Lucena (DC) e Guga Pet (PP), respectivamente, que se afastaram do mandato parlamentar para assumirem as secretarias de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico e de Cuidado e Proteção Animal.

Nas últimas eleições, Raoni Mendes obteve 3.185 votos e Mô Lima 2.781. Os vereadores empossados já exerceram a vereança na CMJP em legislaturas anteriores. No pleito de 2012, Raoni Mendes oi o vereador mais votado de João Pessoa.

Raoni Mendes destacou que está de volta para honrar todos os seus conterrâneos e representados.

“Estou novamente nesta tribuna, com um misto de sentimentos intensos e verdadeiros. Minha história com esta Casa sempre será de muita satisfação, com entrega, para honrar a nobreza deste Poder. A Casa de Napoleão Laureano sempre sediou debates importantes e forjou grandes representantes do nosso povo, que hoje atuam nas mais diversas instâncias do nosso país. Hoje, estou vivendo o princípio do recomeço. Estamos de volta a esta Casa para servir ao povo e honrar todos os representados que nos escolheram para representá-los”, asseverou.

Mô Lima agradeceu o exemplo deixado por seu pai, Pinto do Acordeão, que, segundo ele, foi vereador de conduta ilibada e honesta.

“Espero honrar o compromisso com o povo desta cidade. Vou lutar por todos os cidadãos, sendo a voz de quem mais necessita. Estou aqui para aprender, com humildade, para poder representar todo o povo de João Pessoa”, ensejou, reforçando seu compromisso com a valorização da cultura, a saúde e os serviços sociais.