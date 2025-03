Hugo Motta apoia emenda que escancara a imunidade parlamentar

O paraibano Hugo Motta (Republicanos), presidente da Câmara Federal, assinou uma PEC (emenda constitucional) que amplia a imunidade parlamentar e pune com a perda da cadeira (sem salário e com inabilitação de assumir cargos públicos por cinco anos) ministros do Supremo Tribunal Federal que se posicionem contrários ao direito de deputados e senadores expressarem suas opiniões em qualquer lugar, não só nas tribunas e plenários da Câmara ou do Senado.

*Informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

