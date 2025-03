O presidente do PL na Paraíba, Marcelo Queiroga comentou a atuação dos três vereadores que o partido conseguiu eleger e reeleger nas eleições de 2024. Carlão pelo Bem (reeleito) e Fábio Lopes, que fazem parte da corrente bolsonarista, cujo partido faz oposição ao governo Cícero Lucena (PP).

Também elegeu o ex-presidente da Casa por várias décadas, o vereador Durval Ferreira, que era filiado ao Progressistas, partido do prefeito, mas por sobrevivência política aproveitou a janela partidária em abril do ano passado e se filiou ao Partido Liberal para disputar mais uma reeleição.

“Eu tenho certeza que eles vão fazer uma oposição muito forte. Não uma oposição à cidade de João Pessoa. As matérias de interesse da cidade, seguramente, o PL vai votar favoravelmente, mas fazendo oposição ao governo. Oposição às promessas que esse governo disse ia fazer e a gente sabe que não vai fazer”, disse.

Conforme Queiroga, o prefeito Cícero Lucena é um “prometedor compulsivo” e o PL vai cobrar todas as promessas que ele fez durante a campanha eleitoral para a cidade de João Pessoa. O ex-ministro levou as eleições de João Pessoa para o segundo turno.

“Ele já começou aumentando o número de secretarias, ou seja, ele segue no mesmo padrão Lula de fazer gestão inchando a máquina administrativa e com muitos problemas com a Polícia Federal”, criticou.