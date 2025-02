Senadora anuncia vinda do ministro da Justiça à Paraíba

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, estará na Paraíba, onde inaugura juntamente com o governador João Azevêdo (PSB), no próximo dia 21 de março, três salas-lilás e uma casa de acolhimento temporário do programa “Antes que Aconteça”, projeto de autoria da senadora Daniella Ribeiro (PSD).

A visita do ministro, a convite da senadora, faz parte do calendário de ações do programa para o mês da mulher. A Paraíba é pioneira no país na execução do programa “Antes que Aconteça”, bem como na abertura das salas-lilás, que são referência no país.

O “Antes que Aconteça” é um programa de combate à violência contra a mulher, criado e coordenado pela senadora Daniella Ribeiro em dezembro de 2023, no Congresso Nacional. Na Paraíba, o programa é coordenado por Camila Mariz, segunda-dama do Estado.

O programa já conta com diversos parceiros nacionais e locais, como o Ministério da Justiça, Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Governo do Estado da Paraíba, Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), Defensoria Pública da Paraíba, Prefeitura de João Pessoa, CBF, FPF, Fundação Parque Tecnológico e Banco Itaú.

Conforme a assessoria, a agenda detalhada da visita do ministro será anunciada nos próximos dias.