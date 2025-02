O novo presidente do Partido Liberal na Paraíba, Marcelo Queiroga, acredita que o ex-presidente da legenda Wellington Roberto permanecerá filiado. Ele admite que depois que assumiu a presidência do PL ainda não conversou com o deputado federal e acha que nem vai ser preciso, pois a trajetória política do ex-presidente se confunde com a história do PL.

Para Queiroga, não passa de especulação a saída de Wellington e que todas as rusgas existentes entre o deputado e integrantes do partido já foram superadas e que o partido vive hoje um novo momento a partir da nova configuração da executiva no Estado, que, segundo ele, é plural, na qual as forças da direita conservadora estão representadas.

Conforme Queiroga, não tem nomes na composição do novo diretório indicados por Wellington Roberto, mas isso não significa dizer que o ex-presidente não tenha protagonismo, porque o considera como uma espécie de presidente de honra do partido pela experiência que tem.

“Ele foi o líder do partido no governo Bolsonaro e foi uma pessoa importante para que as nossas pautas fossem aprovadas no Congresso. É um parlamento muito influente e sempre que tiver oportunidade, buscarei Wellington para ouvir os seus conselhos a respeito do andamento do PL na Paraíba, se assim ele desejar ficar no partido”, afirmou.