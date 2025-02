Efraim Filho quer aliviar punições para os ´atos golpistas´

O paraibano Efraim Filho, líder do União Brasil no Senado, defendeu a revisão das penas de alguns dos condenados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro de 2023.

Ao ´Estadão´, ele ponderou que o Congresso possa discutir uma anistia que não seja “genérica”, mas apenas para casos “onde entendermos que houve injustiça e excessos”.

*Informações repercutidas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui.