Conhecedor profundo (e há muito tempo) do setor de segurança pública no Estado, o vereador e delegado da Polícia Civil Olimpio Oliveira (Podemos) bradou esta semana na tribuna na Câmara de Campina Grande: “Estão roubando tudo em Campina!”

“Eu quero me acostar às suas palavras”, referendou a vereadora Valéria Aragão (Republicanos), igualmente integrante da base de apoio do governador João Azevêdo (PSB) no Legislativo campinense.

Outro membro da mesma bancada, o vereador do PSB (e policial militar) ´Sargento Wellington Cobra´ posteriormente disse que “corroboro com as palavras do nosso combatente delegado Olimpio”.

´Cobra´ alertou para a “gravidade do que está acontecendo na nossa cidade”.

E pediu “que se tomem as devidas providências” para o restabelecimento “da ordem pública e paz social no nosso município”.

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

