TCE-PB e TCU promovem Diálogo Público para fortalecer a gestão municipal

Os Tribunais de Contas da União (TCU) e do Estado da Paraíba (TCE-PB) convidam todos os prefeitos municipais da Paraíba para participarem do evento “Diálogo Público Paraíba: Encontro de Ideias e Soluções”, que ocorrerá no dia 24 de março.

O encontro será realizado no Centro Cultural Ariano Suassuna, no Auditório Celso Furtado, em João Pessoa. O evento tem como objetivo disseminar orientações e boas práticas que visem à melhoria da gestão pública, com ênfase na otimização dos recursos financeiros do Estado e na promoção da transparência nas ações governamentais. Além disso, busca reforçar o compromisso com o bem-estar da população.

Cada município poderá inscrever até dois representantes para o evento. A programação completa e o link para as inscrições serão disponibilizados em breve.

De acordo com o ofício circular assinado pelo presidente do TCU, Ministro Vital do Rêgo, e pelo presidente do TCE-PB, Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira, o Diálogo Público está alinhado à função pedagógica dos Tribunais de Contas, que visa aproximar os gestores da estrutura de Controle Externo.

Essa iniciativa é vista como uma oportunidade de fortalecer a gestão municipal, prevenindo irregularidades e promovendo a boa administração, pilares essenciais de um regime republicano. O TCE-PB e o TCU aguardam a presença dos gestores municipais, reforçando a importância do diálogo e da colaboração na construção de uma administração pública mais eficaz e transparente.