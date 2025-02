Pesquisa atesta aumento da rejeição de Lula até em seu estado natal

É de dar ´enxaqueca em pedra de gelo´, para o governo Lula, a pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Quaest, aplicada nos oito maiores estados da federação, que somam 62% do eleitorado nacional.

O presidente Lula amarga uma desaprovação superior a 60% nos três maiores colégios eleitorais do Brasil: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A rejeição ao petista é de 66% em São Paulo; 58% no Rio de Janeiro; 39% na Bahia; 68% no Paraná; 62% no Rio Grande do Sul; 67% em Goiás; e 40% em seu Pernambuco natal.

Mas os bolsonaristas não se animem tanto. Eis a rejeição ao ex-presidente Jair Bolsonaro: Bahia – 60%; Pernambuco – 56%; São Paulo – 53%; Minas Gerais – 51%; Rio de Janeiro – 49%; Paraná – 44%; Rio Grande do Sul – 51%; e 41% em Goiás.

*informações publicadas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

