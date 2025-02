Ex-vereador reassume como secretário executivo da Agricultura de Campina Grande

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, nomeou Josenildo Alves, mais conhecido como “Galego do Leite”, para o cargo de secretário executivo da Secretaria de Agricultura (Seagri) do Município. O ato foi publicado na separata do Semanário Oficial desta quarta-feira (26).

Ex-vereador e profundo conhecedor da zona rural de Campina Grande, Galego do Leite nasceu no Sítio Lucas, distrito de Catolé de Boa Vista e é filho de agricultores. Ele já havia exercido a função de executivo da pasta de Agricultura no primeiro mandato do prefeito Bruno Cunha Lima e se afastou para concorrer ao cargo de vereador, nas Eleições de 2024.

Na mesma publicação, Bruno nomeou Kleyber Oliveira de Nóbrega como novo secretário de Agricultura. Servidor de carreira do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Kleyber já ocupou o cargo de superintendente regional do órgão na Paraíba e tem vasta experiência na gestão pública, tendo atuado em diferentes funções no governo estadual e federal.

Já o médico e empresário Renato Gadelha, que respondia pela Seagri, foi designado para a presidência da Empresa de Urbanização da Borborema (Urbema).

Com a nova composição, a gestão municipal reforça sua atuação no setor agrícola, buscando fortalecer ainda mais as ações voltadas para o desenvolvimento rural e o apoio aos produtores do município.