Câmara de Campina Grande aprova projetos enviados pelo Executivo

O Poder Legislativo de Campina Grande aprovou dois projetos de lei enviados pelo Poder Executivo que autorizam abertura de crédito adicional especial no orçamento da Prefeitura Municipal o exercício de 2025.

A 12ª Sessão Ordinária presidida pelo presidente Saulo Germano (Podemos) contou com a presença de 21 vereadores.

Os projetos nº 132 e 126/2025, do Executivo, autorizam a abertura de crédito adicional especial no orçamento da Prefeitura Municipal para o exercício de 2025 foram aprovados, com abstenção do vereador Olimpio Oliveira (Podemos) no PL 126/2025.

O PL 132/2025 trata da abertura de crédito adicional especial, até o limite de R$ 220.557,63, destinados às despesas de ações do Fundo Municipal de Assistência Social.

Já o PL 126/2025 autoriza a abertura de crédito até o limite de R$ 3.482.000,00 destinados às despesas de ações da Secretaria de Obras.

Em discussão, a vereadora Jô Oliveira (PCdoB) destacou o PL 132, solicitando que houvesse prioridade na destinação dos recursos para entidades que esperam há quatro meses os repasses das subvenções sociais.

Pimentel Filho (PSB) apontou que o Poder Legislativo ainda não recebeu o projeto que trata da destinação das subvenções sociais para os próximos quatro anos, ressaltando a necessidade do envio do projeto por parte do Poder Executivo, incluindo o pagamento retroativo.

