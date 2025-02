PL na Paraíba fica pequeno para abrigar deputado e ex-ministro

O ex-ministro (da Saúde) Marcelo Queiroga é o novo presidente do Partido Liberal na Paraíba, tendo como vice-presidente o deputado federal Cabo Gilberto.

Ao cabo de quase duas décadas ´mandando´ no PL (e no antecessor PR) na Paraíba, o deputado federal Wellington Roberto foi apeado do comando partidário, como culminância de um processo de desprestigio crescente nos últimos meses.

No ano passado, Wellington teve que ´engolir´ decisões da cúpula nacional do PL que esvaziaram seu poder de interferir no processo eleitoral em João Pessoa, como também o afastamento de seu filho (Bruno Roberto) do comando da legenda em Campina Grande.

Nesses casos, quando se aplica à política o que faz parte do cotidiano das pessoas, emana a velha máxima: “A porta de saída é a serventia da casa”.

*notícia publicada na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

