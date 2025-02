Governador afirma que o seu grupo político anunciará a chapa de 2026 em breve

“Nós não queremos ter um candidato a governador, nós queremos ter um governador, é diferente.” Foi o que declarou o governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), em resposta às cobranças sobre o anúncio dos nomes que comporão a chapa governista para as eleições de 2026.

Em entrevista concedida à imprensa nesta quarta-feira (26), Azevêdo afirmou que, em breve, seu grupo político divulgará os escolhidos para disputar o pleito.

Segundo o governador, não há uma fórmula matemática na política, mas sim a necessidade de diálogo e construção conjunta.

Ele ressaltou que a decisão será tomada com base em conversas e na avaliação de quem tem as melhores condições para vencer as eleições e garantir a continuidade do modelo de gestão atual na Paraíba.

“Isso é o que mais nos preocupa. Eu nasci aqui, criei meus filhos, crio meus netos, não quero sair daqui por dinheiro nenhum desse mundo e quero que a Paraíba continue avançando. Essa é a lógica. Naturalmente, teremos essa discussão interna dentro do diálogo. Todos conhecem suas próprias limitações, e é isso que será colocado na mesa”, afirmou o governador, destacando que, em breve, a imprensa terá a resposta sobre a formação da chapa.