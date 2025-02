*Vídeo: ParaibaOnline

O senador Efraim Filho (União Brasil) destacou o fortalecimento da oposição na Paraíba e afirmou que o grupo está preparado para disputar as eleições estaduais de 2026 com chances reais de vitória. Em entrevista recente, o parlamentar avaliou o desempenho da oposição no início do ano e falou sobre os critérios para a escolha do candidato que enfrentará o grupo que comanda o Estado há 16 anos.

“A oposição tem feito a sua parte. Nós fizemos um excelente janeiro nesse período de ‘ferão’. Conseguimos marcar posição, dar a nossa cara e tirar o governo da zona de conforto. O governo teve que se mexer e, quando fez isso, bateu cabeça — seja nos discursos políticos do governador, que provocaram reações e confusões na base aliada, seja em temas como a segurança pública, onde conseguimos apoio da sociedade e da polícia. A oposição sai fortalecida desse início de ano, mostrando que está competitiva, de cabeça erguida e com um projeto pronto para uma alternância de poder. Já são 16 anos do PSB no comando — oito com Ricardo Coutinho e mais oito com João Azevêdo — está na hora de mudar”, afirmou o senador.

Efraim também defendeu que o nome da oposição seja escolhido até outubro de 2025, um ano antes do pleito, para evitar erros do passado.

“Em 2022, tivemos uma candidatura de última hora e, ainda assim, alcançamos 47% dos votos com Pedro. Agora, queremos nos planejar melhor. A oposição tem agido de forma estratégica e está pronta para vencer em 2026.”

Sobre o critério para a escolha do candidato, o senador destacou que a oposição tem a vantagem de poder se basear em pesquisas e diálogos.